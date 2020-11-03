«Настоящая хищница»: 41-летняя Летучая в бикини соблазнила изгибами фигуры на Мальдивах

Многие звезды с наступлением холодов устремились в теплые края. Как только стали доступны Мальдивы, туда отправилась Наталья Чистякова-Ионова. Девушка призналась, что смогла по-настоящему насладиться уединенностью на острове, а пейзаж, открывающийся из окна виллы, способствовал релаксу и восстановлению сил.
На райские острова отправилась и телеведущая Елена Летучая. 41-летняя блондинка шлет оттуда яркие приветы поклонникам, снабжая их периодически горячими фото. Да и такой фигурой грех не похвастаться, тем более, когда кожа уже приобрела шоколадный оттенок.
Летучая эффектно позировала на белом пляже у океана в бикини с лифом-ковидкой. Поклонники пришли в восторг.
«Обворожительная», «Всегда вами восхищаюсь! Великолепная!», «На этом фото все идеально!», «Это просто шикарно», «Елена прекрасная!», «Ого, настоящая хищница… Вашему мужу очень повезло!», «Вид, конечно, шикарный», — пишут фолловеры.