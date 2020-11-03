Фанаты Пугачевой отыскали кадр артистки с дочерью и мужем в образе «испанского соблазнителя»

Поклонники певицы Аллы Пугачевой на ее фанатской страничке в Instagram разместили архивный снимок, на котором Примадонна запечатлена со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте, а также мужем телеведущим Максимом Галкиным. Причем юморист, как отметили пользователи, очень похож на испанского соблазнителя. У него, надо признать, действительно на кадре очень колоритная бородка и пышная шевелюра.

«Максим, ну просто мачо из испанских фильмов», «Какая у него пышная прическа и очень красивые черные волосы. Испанский соблазнитель», «Аллочка, великая певица. Рядом с ней все просто расцветают», — отметили в комментариях пользователи.

«Семья — это бесценный дар. Его нужно беречь, а не разрушать», — гласит подпись под фотографией.

Напомним, что Алла Пугачева уже много лет счастлива рядом с Максимом Галкиным. В 2013 году у пары появились на свет двое замечательных детей — близнецы Гарри и Лиза.