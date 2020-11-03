«Божественная»: Джованна Антонелли в горчичном купальнике похвасталась рельефным телом

Звезда сериала «Клон», сыгравшая марокканку Жади, Джованна Антонелли в свои 44 года впечатляет роскошной подтянутой фигурой и яркой энергией. Она не раз признавалась, что ее главным вдохновителем является муж — режиссер Леонарду Ногейра, которому актриса подарила девочек-близняшек Антонию и Софию.
Этот союз стал для нее подарком после неудачного романа с Мурилу Бенисио, с которым у нее родился сын Пьетро. Сейчас артистка цветет и пахнет, удивляя своей красотой поклонников.
И, похоже, Джованна прекрасно знает о своих достоинствах. В личном блоге она нередко радует своих почитателей кадрами, которые демонстрируют ее фигуру в лучшем виде. Вот и на этот раз она примерила купальник трендового горчичного цвета с круглой пряжкой в области живота и роскошным декольте. И запечатлелась на веранде своего загородного дома.
Этот кадр впечатлил ее многочисленных поклонников, которые наперебой стали осыпать ее комплиментами в личном микроблоге. Их восторгу не было предела!
«Божественная Жади!», «Боже, какая красивая! Неземная женщина», «Какая аппетитная королева», «Я завидую вашему мужу!», «Икры, как у танцовщицы рельефные и очень красивые», «Красиво ногу вытянула», «Очень впечатляющий купальник и женщина в нем», — отметились фолловеры.