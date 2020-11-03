«Наш чемпион!»: Рудковская в день рождения Плющенко показала свои лучшие наряды

Евгений Плющенко 3 ноября отмечает свой день рождения. Олимпийскому чемпиону исполняется 38 лет. С самого утра фигурист принимает поздравления. И одной из первых его поздравила жена, продюсер Яна Рудковская.

«С днем рождения, наш чемпион!» — довольно официально начала Рудковская. И уже смягчилась: «Женечка, с днем рождения, пусть исполняются все твои мечты! Я очень тебя люблю и горжусь тобой!».

Рудковская опубликовала несколько совместных снимков с именинником. На них возлюбленная олимпийского чемпиона позирует в роскошных платьях — розовом пышном с рюшами и в короне, а на втором снимке — в приталенном платье-бюстье в рустикальном стиле.

Напомним, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко женаты уже 11 лет. Осенью они отмечали три года со дня венчания в храме. Пара воспитывает двоих сыновей — семилетнего Сашу, который пошел по папиным стопам и занимается фигурным катанием, и малыша Арсения, родившегося 25 сентября.