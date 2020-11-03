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Владимир Конкин за шесть миллионов рублей продает однокомнатную квартиру покойной дочери

Площадь недвижимости составляет всего 25,5 квадратных метров.

Владимир Конкин за шесть миллионов рублей продает однокомнатную квартиру покойной дочери
Владимир Конкин. Фото: Globallookpress.com

Актер Владимир Конкин решил продать однокомнатную квартиру своей покойной дочери Софии. Площадь жилья составляет всего 25,5 квадратных метров. В апартаментах сделан ремонт. Стоимость квартиры шесть миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Владимир Конкин
Владимир Конкин. Фото: Globallookpress.com

Отметим, что эту квартиру для наследницы когда-то сам Конкин и покупал. Его дочь развелась в свое время с мужем и встал вопрос, где она будет жить. Тут-то на помощь и пришел звездный отец.

Позже София Конкина переехала со своей дочкой к новому бойфренду, а квартиру стала сдавать. Сейчас, как заверил риелтор, представляющий интересы Конкина, данное жилье актеру не нужно. Впрочем, квартира могла бы достаться его внучке Алисе, но почему-то актер хочет от недвижимости спешно избавиться.

Напомним, что 32-летняя София Конкина утонула в одном из бассейнов столицы при фитнес-клубе. Девушка, как позже стало известно, злоупотребляла алкоголем и пришла в бассейн в пьяном виде.

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