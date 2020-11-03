Владимир Конкин за шесть миллионов рублей продает однокомнатную квартиру покойной дочери

Актер Владимир Конкин решил продать однокомнатную квартиру своей покойной дочери Софии. Площадь жилья составляет всего 25,5 квадратных метров. В апартаментах сделан ремонт. Стоимость квартиры шесть миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Отметим, что эту квартиру для наследницы когда-то сам Конкин и покупал. Его дочь развелась в свое время с мужем и встал вопрос, где она будет жить. Тут-то на помощь и пришел звездный отец.

Позже София Конкина переехала со своей дочкой к новому бойфренду, а квартиру стала сдавать. Сейчас, как заверил риелтор, представляющий интересы Конкина, данное жилье актеру не нужно. Впрочем, квартира могла бы достаться его внучке Алисе, но почему-то актер хочет от недвижимости спешно избавиться.

Напомним, что 32-летняя София Конкина утонула в одном из бассейнов столицы при фитнес-клубе. Девушка, как позже стало известно, злоупотребляла алкоголем и пришла в бассейн в пьяном виде.