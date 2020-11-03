«Обожаю этих ребят»: Мария Машкова разместила редкий архивный кадр родителей Елены Шевченко

Актриса Мария Машкова в Instagram поделилась редким архивным кадром со своими бабушкой и дедушкой в их молодости. На фотографии можно увидеть родителей ее мамы актрисы Елены Шевченко — Валентину Прокопьевну и Павла Егоровича.

«Казалось бы, кадр из фильма Пазолини или Висконти или еще какого-то итальянца. Но нет. Слева педагог этики и эстетики Валентина Прокопьевна, справа — летчик, командир корабля Павел Егорович. Мои бабушка и дедушка. Обожаю этих ребят». Мария Машкова

«Наверное, это те времена, когда ваша мама Лена не любила ездить в «Волге», «У моей мамы было такое же платье с вышивкой», «Какая красивая и элегантная девушка ваша бабушка», «Серьезные товарищи, а как иначе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мать Марии Машковой после школы училась в Новосибирском театральном училище. На одном курсе с ней был и будущий известный режиссер Владимир Машков, за которого она вышла замуж. Спустя несколько лет счастливого брака пара распалась.