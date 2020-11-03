Борис Корчевников обнародовал совместные кадры с Анной-Сесиль Свердловой

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые на всю страну признался в своих чувствах к актрисе Анне-Сесиль Свердловой. Он показал их совместную фотографию, которую оценила присутствующая в качестве гостьи его программы Анна Старшенбаум.

Актриса показала несколько снимков Корчевникова из прошлого, которые ранее он ей вручил. Так, на одном из них он с мамой, на другом на красной дорожке, но больше всего внимания, безусловно, заслужил снимок с Анной-Сесиль Свердловой.

«Здесь фотография. Это кто?» — спросила Старшенбаум. «Ой. Это ваша тезка Аня. Но это в крещении. А вообще она Сесиль», — сказал Корчевников и задал вопрос, откуда ее знает Старшенбаум. «А мы работали вместе. Я, мягко сказать, очарована и впечатлена красотой вот этой выбранной вами девушки», — заявила Старшенбаум.

Борис Корчевников и Анна-Сесиль Свердлова, которая родилась во Франции, были вместе на протяжении семи лет. При этом их официальный брак, по некоторым данным, был совсем недолгим. По другим данным, они так и не расписались. Поговаривали, что именно актриса решила поставить точку в отношениях с Корчевниковым, когда поняла, что жить вместе у них уже не выходит и они постоянно ссорятся.