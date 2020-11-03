«Мне хочется быть троллем Гошей в ваших руках!»: Корчевников осыпал комплиментами Старшенбаум

Телеведущий и актриса сейчас не состоят в отношениях и мечтают создать семьи.

Телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» осыпал комплиментами актрису Анну Старшенбаум, которая стала гостьей его передачи.

Корчевников напомнил звезде, что в ее жизни был опыт регистрации на сайте знакомств. «Был такой опыт. Продлился ровно один день. Может мне не повезло, но это не мое», — сказала она.

После этого актриса взяла инициативу в свои руки. «Я знаю, что вы сейчас в свободном плавании. И вы бы смогли на сайте знакомств свою анкету разместить?» — задала Старшенбаум вопрос, на что получила утвердительный ответ.

«Нужно начать с пары вопросов. Каким поступком или подарком ты гордился, но девушка его не оценила?» — спросила она Корчевникова. «Сейчас я больше всего горжусь подаренным вам мягкой игрушкой Гошей. Я не знаю, оценили вы или нет», — скромно сказал ведущий. «Спасибо, такие вещи на вес золота. Каким неодушевленным предметом ты бы мог стать?» — продолжила «допрос» Старшенбаум. «Сейчас мне больше всего хочется быть троллем Гошей в ваших руках!» — сказал он.

«А я бы хотела стать самолетом. Чтобы в любой момент улететь в любую часть земли. Если бы я попросила тебя рассказать о себе в трех словах, о чем бы ты соврал?» — спросила она далее. «Я бы сказал, что — Антонио Бандерас», — отшутился Корчевников. «А я бы соврала, что очень легкомысленная. Очень легкая и воздушная. Я периодически этим и занимаюсь как раз», — заметила актриса. «Не знаю, как ваша, а моя судьба скоро устроится», — сказал довольный собой ведущий.

Напомним, что Анна Старшенбаум в 2017 году развелась с мужем актером Алексеем Бардуковым. Что касается Корчевникова, то он никогда не был женат.