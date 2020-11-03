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«Мне хочется быть троллем Гошей в ваших руках!»: Корчевников осыпал комплиментами Старшенбаум

Телеведущий и актриса сейчас не состоят в отношениях и мечтают создать семьи.

«Мне хочется быть троллем Гошей в ваших руках!»: Корчевников осыпал комплиментами Старшенбаум
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» осыпал комплиментами актрису Анну Старшенбаум, которая стала гостьей его передачи.

Корчевников напомнил звезде, что в ее жизни был опыт регистрации на сайте знакомств. «Был такой опыт. Продлился ровно один день. Может мне не повезло, но это не мое», — сказала она.

Тролль Гоша
Тролль Гоша. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

После этого актриса взяла инициативу в свои руки. «Я знаю, что вы сейчас в свободном плавании. И вы бы смогли на сайте знакомств свою анкету разместить?» — задала Старшенбаум вопрос, на что получила утвердительный ответ.

«Нужно начать с пары вопросов. Каким поступком или подарком ты гордился, но девушка его не оценила?» — спросила она Корчевникова.

«Сейчас я больше всего горжусь подаренным вам мягкой игрушкой Гошей. Я не знаю, оценили вы или нет», — скромно сказал ведущий.

«Спасибо, такие вещи на вес золота. Каким неодушевленным предметом ты бы мог стать?» — продолжила «допрос» Старшенбаум. «Сейчас мне больше всего хочется быть троллем Гошей в ваших руках!» — сказал он.

«А я бы хотела стать самолетом. Чтобы в любой момент улететь в любую часть земли. Если бы я попросила тебя рассказать о себе в трех словах, о чем бы ты соврал?» — спросила она далее.

«Я бы сказал, что — Антонио Бандерас», — отшутился Корчевников.

«А я бы соврала, что очень легкомысленная. Очень легкая и воздушная. Я периодически этим и занимаюсь как раз», — заметила актриса.

«Не знаю, как ваша, а моя судьба скоро устроится», — сказал довольный собой ведущий.

Напомним, что Анна Старшенбаум в 2017 году развелась с мужем актером Алексеем Бардуковым. Что касается Корчевникова, то он никогда не был женат.

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Алексей БардуковАнна СтаршенбаумБорис КорчевниковБорис Корчевников последние новостиПрограмма "Судьба человека"