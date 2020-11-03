«Я очень люблю выпить»: Шмыкова из сериала «Чики» призналась, что злоупотребляет алкоголем

28-летняя актриса Варвара Шмыкова прославилась благодаря роли в сериале «Чики». Девушка буквально нарасхват — ей восхищаются за то, что она не такая как все, не стесняется своей неидеальности и в принципе являет собой некий современный символ бодипозитива на отечественном звездном Олимпе.
Шмыкова стала героиней шоу «Осторожно, Собчак!». Девушка рассказала, что выросла в многодетной семье с пятью братьями и сестрами в непростом северном Тушино. Мама Варвары очень строго воспитывала дочку, и в детстве будущую звезду даже наказывали ремнем и ставили на горох.
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Не пугайтесь, а лучше обнимите меня. 2ое сентября, а я уже устала. Последнее время очень мало сплю. Но на самом деле мне хватает. Я успеваю отдохнуть и выспаться даже. Но на лице совершенно другая картина. Это тоже я. Сейчас такое время видимо. За весь карантин отдуваюсь. Включился московский режим. И ещё появилось новое ощущение, до недавних пор незнакомое мне. Что-то вроде боязнь публичности. Я хрен знает че это вообще такое. Но иногда происходят панические атаки. Так это называется? Я не совсем уверена, что это они, но раньше такого не было. Типо когда за секунду приступ слез ни с того ни с сего и прям глубоко дышать надо. И ощущение, что я все делаю неправильно. Короче я запуталась. А так у меня все хорошо.
Помимо детских воспоминаний, Шмыкова рассказала, чем живет в настоящем. И призналась, что злоупотребляет алкоголем. Из-за этого она даже обратилась к психоаналитику.
«Мы говорили про то, что я очень люблю выпить, — рассказала о последней сессии со специалистом Шмыкова. И добавила: «Мы решили, что пока не надо продолжать веселиться».
На вопрос, что именно нравится Шмыковой в алкоголе, чем он ее так прельщает, Варвара задумалась: «Мне всегда казалось это весело. Я люблю напиться и орать, танцевать, бегать, лежать». При этом девушка подчеркнула: «Я умею сказать себе «стоп». Но сначала надо куда-то окунуться, чтобы уже невмочь, чтобы прям гной из глаз, и потом уже все».
Варвара Шмыкова замужем за оператором Евгением Козловым, воспитывает трехлетнего сына Корнея.