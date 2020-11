«Я очень люблю выпить»: Шмыкова из сериала «Чики» призналась, что злоупотребляет алкоголем

View this post on Instagram

Не пугайтесь, а лучше обнимите меня. 2ое сентября, а я уже устала. Последнее время очень мало сплю. Но на самом деле мне хватает. Я успеваю отдохнуть и выспаться даже. Но на лице совершенно другая картина. Это тоже я. Сейчас такое время видимо. За весь карантин отдуваюсь. Включился московский режим. И ещё появилось новое ощущение, до недавних пор незнакомое мне. Что-то вроде боязнь публичности. Я хрен знает че это вообще такое. Но иногда происходят панические атаки. Так это называется? Я не совсем уверена, что это они, но раньше такого не было. Типо когда за секунду приступ слез ни с того ни с сего и прям глубоко дышать надо. И ощущение, что я все делаю неправильно. Короче я запуталась. А так у меня все хорошо.