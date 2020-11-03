Падчерица Стаса Михайлова съела автограф Филиппа Киркорова на глазах изумленного поп-короля

Как отметила Ева Канчельскис, она в этот момент просто сильно хотела есть.

Падчерица музыканта Стаса Михайлова Ева Канчельскис в Instagram разместила «шокирующую» видеозапись. На кадрах она сидит на празднике в Дубае около своей мамы, жены Михайлова — Инны. Рядом находится и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. В какой-то момент Ева Канчельскис съедает бумажку, на которой бывший муж Примадонны оставил автограф. При этом Филипп Бедросович явно был впечатлен и поражен такой выходкой девушки.

«Так хотела есть, что съела автограф Филиппа Киркорова». Ева Канчельскис

«Филипп вам новый оставит. Сильно не переживайте», «Просто какая-то жесть. Как так получилось?!», «Ева, Филипп очень гармонично смотрится около вас», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Ева Канчельскис пребывает в прекрасных отношениях со своим отчимом Стасом Михайловым. Она много времени проводит в доме звездной мамы. Отцом девушки является известный в прошлом футболист, который играл за английский «Манчестер Юнайтед», Андрей Канчельскис.