«Расслабился на стороне»: Петрова объяснила, почему не состоялась свадьба Овечкина и Кириленко

Теннисистка Надежда Петрова объяснила, почему в 2014 году не состоялась свадьба ее близкой подруги теннисистки Марии Кириленко и хоккеиста Александра Овечкина. Вместе они были около трех лет.

По словам Петровой, на торжестве, которое намечалось на лето того года, она должна была быть свидетельницей со стороны невесты. Незадолго до свадьбы она позвонила подруге, и та огорошила ее новостью, что никакого торжества не будет. Как заметила Петрова, лезть в душу к подруге с расспросами она не стала, сообщает «Экспресс-газета».

«Мария сказала, что Саша расслабился где-то на стороне. А она не простила. Саму свадебную церемонию они планировали через год устроить, а в 2014-м только расписаться в загсе». Надежда Петрова

Напомним, что позже Мария Кириленко вышла замуж. Ее супруг — глава комитета государственных услуг Москвы Алексей Степанов. Сегодня у нее уже двое детей – сын и дочь. У Александра Овечкина также двое детей. Сыновья Сергей и Илья от модели Анастасии Шубской, с которой он безмерно счастлив.