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«Расслабился на стороне»: Петрова объяснила, почему не состоялась свадьба Овечкина и Кириленко

Расписаться они должны были в июле 2014 года.

«Расслабился на стороне»: Петрова объяснила, почему не состоялась свадьба Овечкина и Кириленко
Надежда Петрова. Фото: Globallookpress.com

Теннисистка Надежда Петрова объяснила, почему в 2014 году не состоялась свадьба ее близкой подруги теннисистки Марии Кириленко и хоккеиста Александра Овечкина. Вместе они были около трех лет.

Мария Кириленко
Мария Кириленко. Фото: Globallookpress.com

По словам Петровой, на торжестве, которое намечалось на лето того года, она должна была быть свидетельницей со стороны невесты. Незадолго до свадьбы она позвонила подруге, и та огорошила ее новостью, что никакого торжества не будет. Как заметила Петрова, лезть в душу к подруге с расспросами она не стала, сообщает «Экспресс-газета».

Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: Globallookpress.com

«Мария сказала, что Саша расслабился где-то на стороне. А она не простила. Саму свадебную церемонию они планировали через год устроить, а в 2014-м только расписаться в загсе».

Надежда Петрова

Напомним, что позже Мария Кириленко вышла замуж. Ее супруг — глава комитета государственных услуг Москвы Алексей Степанов. Сегодня у нее уже двое детей – сын и дочь. У Александра Овечкина также двое детей. Сыновья Сергей и Илья от модели Анастасии Шубской, с которой он безмерно счастлив.

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