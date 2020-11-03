«Начинаешь бояться!»: Паулина Андреева объяснила, почему тревожно быть актрисой

Жена Федора Бондарчука поведала о переживаниях, которые существуют в ее профессии.

32-летняя актриса Паулина Андреева в этом году предстала в новой для себя сфере – она стала сценаристом. Жена 53-летнего Федора Бондарчука рассказала, что перед тем, как сесть за «диалоги героев», она обучилась этому ремеслу у лучших педагогов школы «Индустрия».

больше по теме Паулина Андреева пришла на интервью к Бондарчуку в сером пиджаке оверсайз и кожаных брюках Актриса и режиссер обсудили работу над сценарием сериала «Псих».

О том, что она хочет развиваться в киноиндустрии и не ограничиваться актерством, девушка задумывалась уже давно. По признанию Паулины, актерская карьера доставляет ей массу беспокойств.

«Меня гнетет зависимость, которую она приносит. Когда ты начинаешь бояться, когда тебе страшно, что все конечно. Зависимость актерская, это всем известно, невероятно сильна. Мало в какой другой профессии ты зависим от своего возраста, от своей формы, от решения множества других людей – от режиссеров, продюсеров, от случайных людей, от фарта. А время твое идет. Особенно женское время идет. Гораздо более неумолимо, чем мужское в нашей профессии», — объяснила Андреева.

Поэтому она стала развиваться в сценарном направлении. И «Псих» стал ее дипломной работой, по которой Бондарчук решил снять сериал с Константином Богомоловым в главной роли.