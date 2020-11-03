В Сети появилось видео милой беседы Плющенко и Тутберидзе перед Олимпиадой в Сочи

Несколько лет назад звезды, которые нещадно друг друга критикуют, были друзьями и спокойно общались.

Одна из болельщиц двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко выложила в YouTube видео с предолимпийского чемпионата России 2013 года в Сочи. На кадрах можно увидеть, как муж продюсера Яны Рудковской ведет милый диалог с тренером Этери Тутберидзе. Тогда никто и подумать не мог, что через несколько лет они станут «злейшими врагами».

На видео можно разглядеть, как Плющенко подъезжает в какой-то момент к Тутберидзе. Они держатся за руки, обмениваются репликами, смеются, с улыбкой ведут друг с другом разговор.

Напомним, что в Сочи на Олимпиаде, которая прошла в 2014 году, Плющенко стал чемпионом в командных соревнованиях. Подопечная Тутберидзе Юлия Липницкая также стала лучшей в команде.

Несколько месяцев назад от Этери Тутберидзе в команду к Евгению Плющенко перебрались несколько звездных учениц тренера. Среди них Алена Косторная и Александра Трусова. После этого между тренерскими штабами звезд царит полное непонимание и конфликты. В соцсетях они часто обмениваются «комплиментами».