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Паулина Андреева пришла на интервью к Бондарчуку в сером пиджаке оверсайз и кожаных брюках

Актриса и режиссер обсудили работу над сценарием сериала «Псих».

Паулина Андреева пришла на интервью к Бондарчуку в сером пиджаке оверсайз и кожаных брюках
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press

С 5 ноября на видеосервисе More.tv выходит новый сериал Федора Бондарчука «Псих». Сценаристом картины стала его жена, актриса Паулина Андреева. Это ее дебютная работа в новом амплуа, и Бондарчук пригласил Андрееву на интервью в свою программу «Кино в деталях» на СТС.

Актриса появилась в студии передачи в стильном пиджаке мужского кроя серого цвета, надетом на базовую белую футболку. Комплект им составили кожаные прямые брюки. В качестве обуви звезда выбрала босоножки на широком низком каблуке.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Кадр из программы «Кино в деталях»/телеканал СТС

Андреева рассказала, что сценарий «Психа» — это ее дипломная работа на сценарном факультете школы «Индустрия», основанной Бондарчуком. Девушка пошла учиться, потому что давно хотела роста в киноиндустрии.

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