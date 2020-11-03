Паулина Андреева пришла на интервью к Бондарчуку в сером пиджаке оверсайз и кожаных брюках

С 5 ноября на видеосервисе More.tv выходит новый сериал Федора Бондарчука «Псих». Сценаристом картины стала его жена, актриса Паулина Андреева. Это ее дебютная работа в новом амплуа, и Бондарчук пригласил Андрееву на интервью в свою программу «Кино в деталях» на СТС.

Актриса появилась в студии передачи в стильном пиджаке мужского кроя серого цвета, надетом на базовую белую футболку. Комплект им составили кожаные прямые брюки. В качестве обуви звезда выбрала босоножки на широком низком каблуке.

Андреева рассказала, что сценарий «Психа» — это ее дипломная работа на сценарном факультете школы «Индустрия», основанной Бондарчуком. Девушка пошла учиться, потому что давно хотела роста в киноиндустрии.