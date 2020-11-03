«Хочу, чтобы мной гордились»: Бузова поблагодарила фанатов за поддержку на «Ледниковом периоде»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram поблагодарила своих поклонников за поддержку. Дело в том, что звезда и ее партнер по шоу «Ледниковый период» фигурист Дмитрий Соловьев снова стали лидерами по итогам зрительского голосования. Она очень рада, что фанаты голосуют за их пару, «радуются маленьким победам и плачут вместе с ними».
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Мы вновь оказались первыми по итогам зрительского голосования 🙏🏻👏🏻💪🏻. Большое СПАСИБО Вам, мои люди...❤️ Вы для нас — верная поддержка и стимул. Спасибо за то, что голосуете за нашу пару, переживаете, радуетесь нашим маленьким победам, и плачете вместе с нами😔🤗❤️ @dmitry_solovyev ✊🏻. По субботам вы всей страной вместе со мной смотрите выпуски 🧊🙏🏻 Это так придаёт сил, я даже не знаю, как словами выразить мою благодарность и уважение к Вам 🙏🏻 Я так хочу, чтобы Вы мной гордились 😔 И сделаю все для этого✊🏻🧊⛸ #моилюдивсегдасомной#Ледниковыйпериод
«По субботам вы всей страной вместе со мной смотрите выпуски. Это так придает сил, я даже не знаю, как словами выразить мою благодарность и уважение к вам. Я так хочу, чтобы вы мной гордились. И сделаю все для этого».
«Ольга, мне нравится твое трудолюбие и упорство! Ты очень красивая девушка! Желаю тебе счастья! И конечно побед», «Я всегда буду тобой гордиться. Как открывается голосование быстрее бегу голосовать. Ты большая молодец, наша гордость», «Удачи! Главное — идти к своей цели день за днем, и тогда все получится!» — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев считаются одними из фаворитов «Ледникового периода». Несмотря на ошибки во время исполнения программ, у них очень большая армия поклонников.