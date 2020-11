«Хочу, чтобы мной гордились»: Бузова поблагодарила фанатов за поддержку на «Ледниковом периоде»

View this post on Instagram

Мы вновь оказались первыми по итогам зрительского голосования 🙏🏻👏🏻💪🏻. Большое СПАСИБО Вам, мои люди...❤️ Вы для нас — верная поддержка и стимул. Спасибо за то, что голосуете за нашу пару, переживаете, радуетесь нашим маленьким победам, и плачете вместе с нами😔🤗❤️ @dmitry_solovyev ✊🏻. По субботам вы всей страной вместе со мной смотрите выпуски 🧊🙏🏻 Это так придаёт сил, я даже не знаю, как словами выразить мою благодарность и уважение к Вам 🙏🏻 Я так хочу, чтобы Вы мной гордились 😔 И сделаю все для этого✊🏻🧊⛸ #моилюдивсегдасомной#Ледниковыйпериод