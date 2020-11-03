«Хочу, чтобы мной гордились»: Бузова поблагодарила фанатов за поддержку на «Ледниковом периоде»

Звезда не забыла подчеркнуть, что они с партнером по проекту Дмитрием Соловьевым снова стали лидерами по итогам зрительского голосования.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram поблагодарила своих поклонников за поддержку. Дело в том, что звезда и ее партнер по шоу «Ледниковый период» фигурист Дмитрий Соловьев снова стали лидерами по итогам зрительского голосования. Она очень рада, что фанаты голосуют за их пару, «радуются маленьким победам и плачут вместе с ними».

«По субботам вы всей страной вместе со мной смотрите выпуски. Это так придает сил, я даже не знаю, как словами выразить мою благодарность и уважение к вам. Я так хочу, чтобы вы мной гордились. И сделаю все для этого». Ольга Бузова

«Ольга, мне нравится твое трудолюбие и упорство! Ты очень красивая девушка! Желаю тебе счастья! И конечно побед», «Я всегда буду тобой гордиться. Как открывается голосование быстрее бегу голосовать. Ты большая молодец, наша гордость», «Удачи! Главное — идти к своей цели день за днем, и тогда все получится!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев считаются одними из фаворитов «Ледникового периода». Несмотря на ошибки во время исполнения программ, у них очень большая армия поклонников.