«Украинские дивчины!»: жена Виторгана запечатлела маленьких дочек в красочных цветочных венках

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик нарадоваться не может на своих маленьких дочек. Малышке Кларе уже годик, а Этель скоро исполнится два. Недавно верная спутница народного артиста рассказала об особенности девочек – они имеют разного оттенка глаза, особенно это заметно у младшей.

Девочки похожи и в другом – у обеих вьются волосы. Пока у Этель кудри более впечатляющие, а у Кларочки только появляются милые завитки. Малышки, по словам Ирины, живут довольно мирно, часто играют вместе. Иногда звездная мама подлавливает их за нежностями. Но бывают и сцены ревности. «Особенно со стороны старшей Этельки», — заметила Млодик.

Но чаще всего в доме Виторганов царит мир и покой. Накануне супруга актера устроила домашнюю фотосессию, нарядив малышек в яркие цветочные венки. Девочки с удовольствием поддержали мамину затею.