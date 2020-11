«Мне 16 лет»: Кошмал поделилась архивным кадром со съемок «Сватов-5» в образе девушки-гота

View this post on Instagram

Достала из архива редкое фото... #Свати5 . 2011 год. Мне 16 лет. Я в шоке от того, что мои волосы чёрные и от того, что на съёмочной площадке в рацию меня периодически называют актрисой 😳😂 #какдавно #какнедавно