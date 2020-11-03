«Мне 16 лет»: Кошмал поделилась архивным кадром со съемок «Сватов-5» в образе девушки-гота

Как отметила актриса, она до сих пор в шоке, что тогда у нее были такие черные волосы.

Украинская актриса Анна Кошмал в Instagram поделилась редким архивным кадром, который был сделан во время съемок сериала «Сваты-5». На фотографии с трудом можно узнать звезду нашумевшей картины.

«Достала из архива редкое фото. «Сваты-5». 2011 год. Мне 16 лет. Я в шоке от того, что мои волосы черные и от того, что на съемочной площадке в рацию меня периодически называют актрисой».

Анна Кошмал

«Мы очень скучаем по «Сватам», «Отличное фото», «Ждем с нетерпением «Сваты-7». Очень жаль, что выход новой части сериала перенесли из-за пандемии на следующий год, но мы все равно будем очень ждать вас на экранах», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Кошмал в сериале «Сваты» играет роль Жени Ковалевой, неспокойной и взбалмошной девочки-гота. В пятой части «Сватов» она и предстала в этом образе, который, надо сказать, полюбился многим ее поклонникам.