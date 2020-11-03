Вкусно и весело: Киркоров обнародовал застолье с Михайловым в Дубае

Филипп Киркоров в компании своих детей Мартина и Аллы-Виктории прилетел на каникулы в Дубай. В это же время здесь оказалась семья Стаса Михайлова.

Артисты вместе с наследниками решили встретиться вечером за ужином и весело провести время. В принципе, так и получилось. На обнародованных в Сети кадрах лица звезд и их родственников сияют от счастья, а столы просто ломятся от аппетитных угощений.

Естественно, что дети больше были впечатлены не уютными посиделками за дружеской беседой, а теплым морем. Сын Филиппа Киркорова Мартин написал в личном блоге:

«Каникулы, наконец-то вы здесь!»

Ну, а Алла-Виктория отметилась в Сети снимком с мороженым. При этом на плечах у девочки было заботливо накинуто полотенце, а волосы не обсохли после купания.