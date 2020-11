«Теперь Фил скрашивает будни»: молодой «ухажер» Светличной рассказал о подарках для актрисы

View this post on Instagram

Закончили фотосет c @mashadawidenko в парке Сокольниках , скоро супер фотки ждут вас !) замёрзли , до ужаса ! Отогреваемся и вкусно едим в crafted bar @crafted_grill_bar ! Тепло и уютно ! Постоянно сюда захожу , обожаю гулять в своём парке ! Хорошей недели всем !!! С наступающим👑🐖💫 #thevanya