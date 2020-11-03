«Теперь Фил скрашивает будни»: молодой «ухажер» Светличной рассказал о подарках для актрисы

Актер Иван Николаев, которому 37 лет, объяснил, почему стал часто появляться в последние месяцы в доме звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной. Она старше его на 43 года. Одно время даже поговаривали, что между ними роман.

Как отметил Николаев, он не метит в любовники Светличной. Для актрисы он просто младший коллега и друг. По словам Николаева, актриса вовсе не беспомощный человек, как некоторые думают. В то же время ей необходимо внимание. Со Светличной он подружился еще десять лет назад, когда они вместе снимались в одном из фильмов.

В то же время актер признал, что в феврале этого года подарил Светличной кота. Она сама просила, чтобы живое существо было с ней рядом. Как известно, актриса разругалась с родственниками, сообщает «Комсомольская правда».

«Теперь Фил скрашивает будни. Но она его балует, ужасно раскормила. Покупает самые лучшие и дорогие корма. На эту тему мы с ней часто спорим. Милый котенок превратился в огромную скотину, наглую и избалованную». Иван Николаев

Ранее Светличная в разговорах с журналистами отмечала, что собирается все наследство оставить постороннему человеку, а не родным людям. С сыном и внучкой она уже несколько лет в ссоре.