«Мы с Ляйсан»: Воля показал, как будет выглядеть с женой после второй самоизоляции

В тот момент, когда Европа дружно закрывается на карантин из-за пандемии коронавируса, Россия мужественно стоит на своем — заведения открыты, есть только рекомендации по ношению масок и перчаток. Тем не менее, некоторые отечественные звезды уже морально готовятся к очередной самоизоляции.
Павел Воля опубликовал в личном блоге фотографию с женой, на которой их сложно узнать. Кадр юмористу подарил поклонник, обработав ее с помощью специальной программы и сделав фигуры публичных людей значительно располневшими.
«Фото от подписчика. Мы с Ляйсан после второй «волны» карантина», — подписал он снимок.
Подписчики поддержали шутку артиста. «Паша наконец покушал», «Боюсь тогда Гарика представить», «Такими можете стать, если Павел в депутаты пойдет», «Это я после месяца без выходных», «Наконец-то нормально стали выглядеть», — написали фолловеры в комментариях.