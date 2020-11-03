«Говорит сам: медленно и несколько затянуто»: Азиза рассказала, как чувствует себя Моисеев

По словам певицы, голова у исполнителя работает «лучше, чем у некоторых артистов».

Певица Азиза заявила, что слухи о плохом самочувствии разбитого инсультом певца Бориса Моисеева не имеют под собой никаких оснований.

«Он говорит сам: да, медленно и несколько затянуто, но его речь понятна, разобрать можно. У него голова работает хорошо: лучше чем у некоторых артистов. Очень мудрые и интересные вещи рассказывает». Азиза

По словам Азизы, после инсульта Моисеев ясно осознал предназначение человека на земле. Как она отметила, исполнитель считает, что люди прежде всего не должны испоганить свою душу. Их цель на этой планете — искоренить пороки. Она добавила, что звезде хватает денег на жизнь. Тем более, что он не шикует, а спокойно живет, не тратя финансы на ненужные покупки. Борис Моисеев, как она заверила, никогда не пропадет, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в последнее время ходили слухи, якобы Моисеев при смерти и ему уже невозможно помочь. СМИ писали, что «дитя порока» прикован к постели и с недавних пор перестал даже вставать.