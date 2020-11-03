«Я давно хочу уехать капитально отдохнуть»: Асмус после развода с Харламовым поделилась планами

По словам актрисы, ей надо «перезагрузиться на несколько месяцев».

Актриса Кристина Асмус в Instagram сообщила о своих ближайших планах на жизнь. Как отметила звезда, недавно она вернулась домой в Москву из командировки. По ее словам, ее всегда тянет в родной город. Она выросла в Москве и это абсолютно ее мегаполис.

«Я давно хочу уехать капитально отдохнуть. Прямо на несколько месяцев перезагрузиться. Но не представляю, как буду. Я всегда через несколько дней после отъезда жутко тоскую по дому. А вы? Откуда вы? Любите ли вы свой город? Или хотели бы переехать? Если да, то куда?» Кристина Асмус

«Москва — хороший город, хотя я сам с Южного Урала», «Я из Москвы, но хочу уехать жить в Сочи. Точнее в Красную поляну», «Приезжайте к нам в Якутск. Здесь хорошо. Правда, прохладно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад мировой суд официально расторг брак Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. У пары есть совместная дочь, но даже это обстоятельство не смогло спасти звездный союз.