«Я давно хочу уехать капитально отдохнуть»: Асмус после развода с Харламовым поделилась планами

View this post on Instagram

Вернулась в Москву ☺️ Обожаю это чувство возвращения домой. Где бы и сколько ни была, меня всегда тянет в родной город. Я выросла в Москве и люблю её невероятно. Это абсолютно мой город 🏙 Я давно хочу уехать капитально отдохнуть. Прям на несколько месяцев перезагрузиться. Но не представляю как буду. Я всегда через несколько дней после отъезда жутко тоскую по дому 🏡❤️ А вы? Откуда вы? Любите ли вы свой город? Или хотели бы переехать? Если да, то куда? 🗺