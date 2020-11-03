Харламов сравнил работу Гузеевой с цирком и высмеял сюрпризы на «Давай поженимся!»

Гарику Харламову никак не дает покоя работа Ларисы Гузеевой на «Давай поженимся!». Юморист то и дело вспоминает про нее и высмеивает в Сети как саму программу, так и ведущую. На сей раз артист обратил внимание на сюрпризы, которые устраивают женихи и невесты в рамках проекта.

Напомним, гости передачи согласно ее условиям обязательно должны удивить главного ее героя чем-то необычным. Чаще всего люди делают какие-то театрализованные представления, иногда предлагают своим конкурентам в чем-то посоревноваться. При этом далеко не все действительно обладают актерскими, певческими или спортивными талантами.

Ролик Гарика оказался полностью построенными из нарезки фрагментов этих сюрпризов и повторяющегося высказывания одного из женихов проекта:

«Цирк это, конечно, давно там не был! Хоть здесь посмотрю».

К слову, ранее Лариса сама была крайне удивлена сюрпризу от одного из женихов, который устроил танцы с невестой, уговорив ее переодеться в хомяка.