Семейный отдых: многодетный отец Валерий Сюткин вывел домочадцев в свет

Этим летом 62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз. Сына ему родила 45-летняя супруга Виола, с которой он в браке уже более 25 лет. Именно с ней и их общей дочерью тоже, кстати, Виолой, музыкант появился на светской премьере фильма «Подольские курсанты».

Над исторической драмой работала команда сценаристов и продюсеров, а кинокритики уже успели высоко оценить их работу. Также была отмечен труд молодых актеров, которые играли бойцов двух училищ. К слову, после кастинга, парни принимали участие в курсе молодого бойца, который длился две недели.

На большие экраны картина «Подольские курсанты» выйдет 4 ноября.