Один из главных: Безруков в компании жены пришел на премьеру фильма

В Москве проходит светская премьера исторической драмы «Подольские курсанты». Одними из первых картину решили посмотреть многие представители отечественного кинематографа. Пришел на первый показ и Сергей Безруков с женой Анной Матисон.

Актер сыграл одну из главных ролей в фильме — капитана Ивана Старчака. К слову, персонаж это не вымышленный. История знает такого военного. Он был фронтовым разведчиком, одним из руководителей обороны на Варшавском шоссе.

Ранее в кинотеатре были замечены преобразившаяся Мария Аронова, Дмитрий Дибров с семьей, молодой многодетный отец Валерия Сюткин, пережившие в этом году разводы Ольга Кабо и Агата Муцениеце и другие звезды. Добавим, что премьера картины состоится 4 ноября.