Некогда грустить: Кабо после развода появилась на светской премьере фильма

На днях 52-летняя Ольга Кабо объявила о разводе с мужем — 60-летним миллиардером Николаем Разгуляевым. В браке, который продолжался 11 лет, родился сын. С ним-то Ольга и появилась на светском показе военной драмы «Подольские курсанты».

Актриса вышла в свет в стиле Casual, дополнив его белым топом. На фоне новостей о разводе Кабо выглядела просто прекрасно. Правда, на вопросы о личной жизни отвечать отказалась.

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Ранее на премьере фильма были замечены Дмитрий Дибров с семьей, похудевшая Мария Аронова, новоиспеченный многодетный отец Валерий Сюткин и многие другие. Добавим, что в широком прокате «Подольские курсанты» будут с 4 ноября.