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Звездный гость

Похудевшая Мария Аронова вышла в свет с Игорем Угольниковым

Звезды пришли посмотреть фильм «Подольские курсанты».

Похудевшая Мария Аронова вышла в свет с Игорем Угольниковым
Мария Аронова. Фото: Global Look Press

Военная драма «Подольские курсанты» в широкий прокат выйдет уже 4 ноября. А пока в Москве проходит светский показ, который решили посетить многие представители шоу-бизнеса. В числе первых в кинотеатре появился Дмитрий Дибров с семьей, который вообще практически не посещает подобные мероприятия.

Игорь Угольников и Мария Аронова
Игорь Угольников и Мария Аронова. Фото: Teleprogramma.pro

Один из сценаристов и продюсеров картины Игорь Угольников позировал журналистам в компании Марии Ароновой. Она, к слову, заметно похудела.  Кроме того, 48-летня актриса поработала над прической и даже цветом волос. А для выхода в свет она выбрала пестрое платье цвета корицы.

К слову, ранее картину уже успели увидеть кинокритики, которые отметили, то «Подольские курсанты» сняты в лучших традициях военных фильмов.

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