Похудевшая Мария Аронова вышла в свет с Игорем Угольниковым

Военная драма «Подольские курсанты» в широкий прокат выйдет уже 4 ноября. А пока в Москве проходит светский показ, который решили посетить многие представители шоу-бизнеса. В числе первых в кинотеатре появился Дмитрий Дибров с семьей, который вообще практически не посещает подобные мероприятия.

Один из сценаристов и продюсеров картины Игорь Угольников позировал журналистам в компании Марии Ароновой. Она, к слову, заметно похудела. Кроме того, 48-летня актриса поработала над прической и даже цветом волос. А для выхода в свет она выбрала пестрое платье цвета корицы.

К слову, ранее картину уже успели увидеть кинокритики, которые отметили, то «Подольские курсанты» сняты в лучших традициях военных фильмов.