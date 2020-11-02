«Это не помпезная история»: Оскар Кучера рассказал о своих бизнес-планах

Актер и телеведущий Оскар Кучера в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своих бизнес-планах.

«У меня был ресторан, но я его вовремя закрыл. Впереди много планов. Есть идея открыть уличные фудкорты. Это будет интересно. Пока только они откроются в Подмосковье. Я приглашу всех друзей на открытие. Но это будет, сразу скажу, не помпезная история. Сейчас мы находимся с бизнес-партнерами на стадии планирования».

Оскар Кучера

Как добавил Кучера, сейчас для всех актеров наступили не самые простые времена, связанные с пандемией. Сам он в последнее время задействован в съемках шестнадцатисерийного сериала на канале «Россия 1». «Сейчас мало снимают сериалов и фильмов из-за известных событий. Здорово, что у меня есть работа», — заявил Кучера.

Напомним, что Оскар Кучера несколько месяцев назад покинул проект «Звезды сошлись» на канале НТВ. По его признанию, это развязано ему руки. Появилось много свободного времени, и он стал достаточно активно сниматься в фильмах.