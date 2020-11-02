«Звезды не сошлись – это хорошо»: Оскар Кучера высказался о своем уходе с НТВ

Как отметил актер, он сейчас просто идет дальше по жизни.

Актер и телеведущий Оскар Кучера в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о своем уходе с канала НТВ, где он в паре с телеведущей Лерой Кудрявцевой вел достаточно долгое время рейтинговую программу «Звезды сошлись». Его уход несколько месяцев назад стал очень неожиданным.

«Звезды не сошлись — это хорошо. Вы просто представьте, какой будет ужас, если они сойдутся. Произойдет столкновение. Я просто иду дальше по жизни. Просто надо несильно париться после таких поступков. На все воля Божья». Оскар Кучера

Как отметил Кучера, сегодня он хочет дальше двигаться в нужном жизненном направлении. «Если тебе важна история, то упорство и труд все перетрут. Нужно двигаться вперед. В жизни не все бывает гладко. К примеру, были картины, в которые меня не выбрали на роль. Я расстроился, а потом, когда увидел окончательный продукт подумал: «Как хорошо, что не участвовал в этом», — заявил он.

Напомним, что Оскара Кучеру заменил на программе «Звезды сошлись» Александр Колтовой. Надо отметить, что он прекрасно справляется с ролью ведущего.