«С фактурной вязкой»: Меньшова в голубой дубленке и свитере заслужила похвалу имиджмейкера

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева нашла в образе звезды важные и правильные акценты.

Дочь актрисы Веры Алентовой, телеведущая Юлия Меньшова недавно вместе с мамой разбирала ее гардероб. Звезда призналась, что делает так ежегодно. И довольно непросто бывает убедить родительницу избавиться от тех или иных немодных вещей.

Сама Меньшова может похвастаться безупречным вкусом. Звезда экрана регулярно демонстрирует стильные аутфиты, которые получают высокую оценку фэшн-экспертов. На этот раз Меньшова позировала в голубой дубленке и кожаных брюках. Имидж-стилист Лариса Тимиряева прокомментировала выбор знаменитости.

«Модный контрастный образ, в котором контраст создает разница в фактуре и текстуре тканей. Здесь глянец (брюки, сапоги, сумка) и матовость (дубленка и вязаный свитер), жесткость и мягкость», — сразу заметила имиджмейкер.

Контраста добавила и дубленка в ярком синем цвете с внутренним мехом и отделкой на рукавах в белом цвете.

«Кстати, дубленка в модных фаворитах осенне/зимнего сезона 2020 – 2021, — поспешила отметить эксперт. И добавила: «А легкая искусственная модель этой верхней одежды просто идеальна для поздней осени и ранней зимы».

Кроме того, Лариса Тимиряева обратила внимание и на свитер Юлии: «В этом году, с наступлением холодного осенне/зимнего сезона, привычная всем базовая водолазка уступила пальму первенства свитеру фактурной вязки. Так что белый свитер не только согревает, но и добавляет модного градуса луку».

Очень грамотно, по мнению стилиста, Юлия Меньшова применила стилистический прием по визуальному удлинению ног:

«Юлия объединила черные брюки с черными сапогами, четко попав в оттенок черного, что зрительно сделало ее выше. И не последнюю роль в целостности образа сыграли черные очки, которые выбраны в едином цвете и стиле с аксессуарной группой», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.