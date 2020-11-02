«Молодежно и свежо»: Лорак подобрала к выбеленным джинсам модные ботинки

Певица Ани Лорак в свои 42 года может затмить красотой и фигурой любую юную модель. Звезда является одной из самых красивых украинских исполнительниц. И старается продемонстрировать свою стройность при любом случае. Например, накануне она поделилась видео из спортзала — поклонники с восторгом отметили, какая тонкая талия у их любимицы.

А на новом фото Лорак позировала на лестнице в джинсах, жилетке поверх худи и бежевых ботинках. Мы попросили имидж-стилиста Ольгу Трофимову прокомментировать выбор наряда Каролины (настоящее имя исполнительницы. — Прим. ред.).

«Каролина одета стильно, ярко, есть в образе как базовые вещи — выбеленные джинсы и худи, так и акценты. Тот же худи с акцентным принтом — цветами, — и жилет, который является мощной акцентной составляющей, забирающей на себя активное внимание. Комбинированный желтый и черный – скорее всего, это двухсторонний жилет. Что еще нужно для модного повседневного лука? Стильные ботинки из бежевой замши! Молодежно, стильно, свежо, а главное — удобно, получился спокойный, но не лишенный ярких деталей образ», — подметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — имидж-стилист с более чем десятилетним стажем в мире моды. Создает стильные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.