В кругу семьи: Тотьмянина показала, с кем отметила день рождения

Татьяна Тотьмянина отмечает свой 39-й день рождения. Личный праздник фигуристка решила провести в кругу семьи. Торт со свечами ей преподнесли дочки Лиза и Мишель, а также супруг Алексей Ягудин. Видеороликом фигуристка поделилась в своей Instagram.

«Я люблю свой день рождения», — подписала семейные кадры именитая спортсменка.

К слову, накануне дня рождения Татьяна решилась на преображение. Блондинка изменила прическу, отрезав длинные локоны. Теперь у нее стильное удлиненное каре.

Напомним, что Тотьмянина участвовала в новом сезоне шоу «Ледниковый период», но недавно покинула проект. Дело в том, что на одной из тренировок она получила травму и больше не смогла кататься. Организаторы шоу ждут ее скорейшего возвращения на лед. А пока в паре с актером Вячеславом Чепурченко катается Яна Хохлова.