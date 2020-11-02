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В кругу семьи: Тотьмянина показала, с кем отметила день рождения

Возлюбленной олимпийского чемпиона Алексея Ягудина исполнилось 39 лет.

В кругу семьи: Тотьмянина показала, с кем отметила день рождения
Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

Татьяна Тотьмянина отмечает свой 39-й день рождения. Личный праздник фигуристка решила провести в кругу семьи. Торт со свечами ей преподнесли дочки Лиза и Мишель, а также супруг Алексей Ягудин. Видеороликом фигуристка поделилась в своей Instagram.

«Я люблю свой день рождения», — подписала семейные кадры именитая спортсменка.

К слову, накануне дня рождения Татьяна решилась на преображение. Блондинка изменила прическу, отрезав длинные локоны. Теперь у нее стильное удлиненное каре.

Напомним, что Тотьмянина участвовала в новом сезоне шоу «Ледниковый период», но недавно покинула проект. Дело в том, что на одной из тренировок она получила травму и больше не смогла кататься. Организаторы шоу ждут ее скорейшего возвращения на лед. А пока в паре с актером Вячеславом Чепурченко катается Яна Хохлова.

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