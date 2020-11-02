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«Я ходила к психоаналитику»: Паулина Андреева призналась, откуда черпала вдохновение для сериала «Псих»

Актриса стала автором сценария многосерийного фильма, снятого Федором Бондарчуком.

«Я ходила к психоаналитику»: Паулина Андреева призналась, откуда черпала вдохновение для сериала «Псих»
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press

С 5 ноября видеосервис More.tv начнет показ многосерийного фильма «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли. Он сыграл успешного столичного психотерапевта. Которому, правда, самому не помешает помощь «мозгоправа» — он живет с куклой, злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами.

Над сценарием работала 31-летняя актриса Паулина Андреева. Режиссером картины выступил ее муж, Федор Бондарчук. К слову, это первый многосерийный фильм, за который взялся прославленный кинодеятель.

Бондарчук решил побеседовать с Паулиной Андреевой в канун предстоящей премьеры о «Психе» в программе «Кино в деталях» на СТС. И сделал массу открытий для себя.

«Я сама имею опыт психоанализа, который у меня в жизни был», — назвала источник вдохновения Андреева.

«В каком смысле», — не понял Бондарчук.

«В том смысле, что я ходила к психоаналитику», — призналась звезда.

К слову, Паулина Андреева и 52-летний Федор Бондарчук вместе уже пять лет. Год назад актриса и режиссер сыграли пышную свадьбу.

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