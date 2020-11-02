«Перестало слышать одно ухо»: Корчевников впервые рассказал, почему потерял слух

В новом выпуске программы «Судьба человека» в гости к Борису Корчевникову пришел актер Андрей Соколов. Звезда сериалов «Адвокат», «Смерш» и многих других. Он поведал о своих отношениях с женами, последняя, Ольга, оказалась младше него на 26 лет. Но сейчас актер театра и кино одинок и воспитывает единственную дочь Софью, которой исполнилось 10 лет.

Вспомнил артист и свои детские годы. Оказалось, что Соколов перенес менингит. Его последствиями он считает постоянные увечья, а также перенесенные 15 наркозов.

Телеведущий Борис Корчевников признался, в свою очередь, что тоже был болен менингитом. И именно этот опасный недуг лишил его слуха.

«Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо», — разоткровенничался 38-летний Корчевников.

Ранее многие считали, что проблемы со слухом возникли у Бориса в результате операции по удалению доброкачественной опухоли мозга, которую он перенес еще пять лет назад. Хотя сам тележурналист никак не комментировал это.