Молодого американского актера застрелили, когда он пришел в гости к своей девушке

В Техасе преступники оборвали жизнь 30-летнего американского актера Эдди Хэсселла. Как передает портал TMZ, молодого артиста застрелили утром 1 ноября. Факт смерти подтвердили люди из команды звезды. Известно, что мужчина получил пулю в живот, когда находился рядом с квартирой своей девушки. Предварительно, мотивом нападения стал угон автомобиля. Полиция еще не задержала нападавшего.

Хэсселл не мог похвастаться главными ролями, но он достаточно много снимался для кино и телевидения. Наиболее ярким было его появление в сериале «Поверхность» 2005 года. Также он играл в многосерийных картинах «Саутленд», «Коварные горничные» и «Кости». Появился и в фильме «Джобс: Империя соблазна» 2013 года. Кроме съемок, Эдди увлекался серфингом и скейтбордом.

Всего в его актерской карьере было около 20 работ. Возможно, самая звездная роль ждала молодого человека впереди, но кинематограф об этом уже не узнает…