«Я был не прав во многих ситуациях»: Андрей Соколов рассказал о неудачном браке с молодой женой

Актер Андрей Соколов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей бывшей жене Ольге Поповой, которая младше его на 26 лет. Пара была вместе на протяжении пяти лет, а в 2015 году рассталась.

«Мы разошлись с женой Олей, но с дочкой Соней я общаюсь постоянно. На каком-то этапе пришло понимание, что единственное правильное и мудрое решение — это выстраивать отношения ради дочери. Конечно, я был не прав во многих ситуациях. Я не умоляю свою вину. Это безусловно. Но опять же я очень рад, что удалось удержаться на краю и не перейти за черту невозврата. Сейчас, слава Богу, все у нас хорошо». Андрей Соколов

Как отметил Андрей Соколов, он очень счастливый человек. «С ней я испытал, что такое счастье. Я с огромным уважением отношусь к Ольге», — заявил актер.

Отметим, что Андрей Соколов был трижды женат. Ни в одном из браков счастья он не обрел. Сейчас актер, по собственному признанию, одинок.