Алла Пугачева наотрез отказалась возвращать племяннику его родного сына

Невестка примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Гузель в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что певица не собирается возвращать сына своего племянника Влада Пугачева обратно в семью. В свое время она забрала ребенка у родственника, так как тот употреблял наркотики. Сейчас Жене уже девять лет. Его воспитывает водитель Примадонны.

«Влад избавился от всех вредных привычек. Муж пока не пытается отвоевать сына. Пройдет время, и все встанет на свои места. У нас фотографии Жени висят дома. Есть, к примеру, снимок, где он в ванной купается. Ему сейчас уже девять лет. Мужу, скажу честно, не дают общаться с ребенком».

Гузель Пугачева

Как отметила Гузель Пугачева, она все-таки верит, что Влад рано или поздно вернет ребенка в семью. «Пугачева пока не позволяет, но жизнь все поставит на свои места. Они встретятся когда-нибудь», — заметила женщина.

Напомним, что Влад Пугачев – сын брата Примадонны. Ей он приходится племянником. В свое время из-за проблем с наркотиками звезда с ним не общалась.