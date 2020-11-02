«Не хочу к ней приближаться»: помощница Ротару рассказала, как певица посадила ее на шесть лет

Бывшая помощница певицы Софии Ротару Ольга Коняхина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как ей тяжело пришлось в колонии. Женщина в свое время получила шесть лет тюрьмы за мошенничество. Правда, отсидела только половину срока, а потом вышла за примерное поведение.

«Я была уверена, что выйду из колонии и у меня будет работа. Я не стала ни на кого обижаться после той истории. Мне сейчас никто ничего не должен. Надо заново начинать жить. Я жила после тюрьмы на съемных квартирах. У меня был мужчина, но после моего освобождения он просто ушел. Я ждала, что у меня начнется насыщенная жизнь, но ее не случилось». Ольга Коняхина

Как отметила Коняхина, с Ротару она не общается. «Я не хочу к ней приближаться. Мне в колонии говорили: «Ну, тебе Ротару посылочки присылает?» Они это говорили на полном серьезе. Скажу, что на зоне нельзя побыть одной и невозможно купить себе то, что хочешь. Там предают сильно. У меня только одна подруга там появилась. Больше друзей я не нажила», — заметила Коняхина.

Напомним, что Коняхина договаривалась с организаторами концертов о проведении выступлений звезды шоу-бизнеса и брала за них предоплату. Как установили следователи, Коняхина обманным путем получила почти семь миллионов рублей.