«Роскошный вид на сцену из Царской ложи»: Рудковская позировала в Большом театре в платье в пол

Светская львица, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская в сентябре стала многодетной матерью. У нее на одного сына стало больше – суррогатная мать родила мальчика Арсения, и теперь уклад семьи Рудковской и Плющенко подчинен воспитанию крохи.

Но время на себя, встречи с друзьями и культурные походы Рудковская все же старается находить. Накануне она посетила Большой театр, где в честь бывшего худрука учреждения Сергея Филина давали балет «Дочь Фараона». Для выхода в свет звездная блондинка облачилась в платье в пол с растительным орнаментом.

«Роскошный вид на сцену из Царской ложи. Мечты сбываются», — порадовалась Рудковская. И обратилась к Филину: «Сережа, спасибо тебе за этот волшебный вечер, мы не забудем его никогда».

Рудковская давно дружит с Сергеем Филиным. Она запечатлелась в интерьерах театра на память, отметив, что теперь у них есть совместное фото не только на льду.