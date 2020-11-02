«Поехала менять свой образ»: Боня первым делом в Москве нарастила волосы

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня уже много лет не имеет отношения к проекту. Она даже не вспоминает о нем, не высказывает мнение о том, что сейчас там происходит, как это делают «старички», но тем не менее, продолжает оставаться популярной. Она активно ведет микроблог, в котором рассказывает о своей настоящей жизни — а живет девушка в Монако вместе с 8-летней дочкой Анджелиной.

Иногда Боня прилетает в Москву по делам. И на этот раз она наведалась в Белокаменную, чтобы сменить имидж. Первым делом красотка наведалась в салон красоты.

«Живешь здесь и не осознаешь, сколько всего доступно и какой все-таки у нас шикарный сервис. Никогда не устану повторять это. Я первым делом поехала менять свой образ к ТОП мастеру», — объяснила Боня.

Оказалось, девушка решила добавить серьезной длины своим локонам. Она нарастила светлые волосы до ягодиц и осталась очень довольна преображением.

«Какая же Ты Офигенная! Красотка Виктория», «Так можно выглядеть в 40+», «Как красиво! Длинные волосы это сила», «Волосы шикарны», «Вау! Шикарные волосы», «Роскошно», «Вика, красотка», — оценили поклонники.