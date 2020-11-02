Длинные волосы у обоих: Порошина обнародовала редкие кадры начала отношений с Куценко

1 ноября актрисе Марии Порошиной исполнилось 47 лет. Звезда «Ночного дозора» в честь этого события создала ролик с яркими моментами из своей жизни, в который включила фотографии и со своим бывшим гражданским мужем Гошей Куценко. Видео звезда опубликовала в личном блоге.

В кадре у мужчины нет его коронной лысины. Напротив — волосы артиста достают до плеч. Влюбленные стоят тесно друг к другу и улыбаются. Герой публикации, не смог пройти мимо поста бывшей избранницы и отметился в комментариях.

«Родные лица», — написал он.

Отметим, что Мария всегда тепло отзывается о бывшем благоверном. Она признавалась, что Гоша был для нее замечательным мужем, как и прекрасным отцом для их дочери Полины. Сейчас девушке уже 24 года, и она пошла по стопам своих родителей — работает актрисой.