«На крыше дома своего»: Варум без макияжа и укладки запечатлелась с Агутиным

Пара в свободное от работы время предпочитает спокойный стиль, как и многие россияне.

Анжелика Варум и Леонид Агутин поделились «честным» фото со своими подписчиками. Пара запечатлелась на территории собственного загородного имения в обыденной одежде, без сценического грима и укладки волос.

больше по теме Муж Кристины Орбакайте повеселился на пижамной вечеринке в Нью-Йорке в образе Арианы Гранде Михаил Земцов примерил двухцветный парик и женский халатик.

«На крыше дома своего», — подписал кадр музыкант.

На звездах оказались обыкновенные вязаные шапочки, куртки и спортивные кофты. Лучистые морщинки вокруг глаз 51-летняя Анжелика не стала прятать от публики при помощи специальных программ.

«Какие же вы замечательные! И на сцене, и на фото, берегите себя, клевые, талантливые люди», «Вы самая красивая пара в нашем шоу-бизе. Вы крутые! Вы классные!!», «Хорошенькие! И такие настоящие, без прикрас и фотошопа», «Клевые и настоящие!!! Лучшие», — с восторгом отреагировали на фото фолловеры звездной четы.

Однако не обошлось и без хейтеров. «Что за бабушки?», «Зря не накрасилась», «Годы дают о себе знать», — также можно прочитать в Сети.