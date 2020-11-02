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«Этим же занимался Михалков»: киновед Шпагин высказался о похищенных деньгах семьи Баталовых

По словам мужчины, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин занимались этим бизнесом с начала девяностых годов.

«Этим же занимался Михалков»: киновед Шпагин высказался о похищенных деньгах семьи Баталовых
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

Киновед Александр Шпагин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался о скандале вокруг квартир и похищенных денег семьи актера Алексея Баталова. Как известно, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Александр Шпагин
Александр Шпагин. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Это был их бизнес с начала девяностых годов. Они договаривались со старыми актерами. Брали квартиры в ренту, обеспечивали уход старым актерам. Этим занимался Михалков, когда помогал актерам. Они точечно работали. Действительно входили в доверие, но это доверие было хорошим. Это было все предельно честно. Они не скрывали свои действия. Все было чисто».

Александр Шпагин

Как заметила директор Натальи Дрожжиной Наталья Румянцева, ей сложно сегодня видеть свою подопечную, которой 72 года, в изоляторе. «Их вызвали для допроса, и они провели ночь в СИЗО. Потом их отпустили под домашний арест. Им предъявили обвинение. Оказание давления на семью Баталовых», — сказала она.

Напомним, что не так давно вдова Баталова и его дочь забили тревогу. Они считают, что Дрожжина и Цивин похитили у них примерно сорок миллионов рублей, переписав квартиры актера на свое имя.

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