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Муж Кристины Орбакайте повеселился на пижамной вечеринке в Нью-Йорке в образе Арианы Гранде

Михаил Земцов примерил двухцветный парик и женский халатик.

Муж Кристины Орбакайте повеселился на пижамной вечеринке в Нью-Йорке в образе Арианы Гранде
Кристина Орбакайте с мужем. Фото: Global look press.

Муж 49-летней Кристины Орбакайте 42-летний Михаил Земцов показал в личном блоге, как отпраздновал с дочкой хеллоуин. Мужчина принял участие в пижамной вечеринке в кругу друзей.

Муж Кристины Орбакайте предстал в образе Арианы Гранде на пижамной вечеринке в Нью-Йорке
Муж Кристины Орбакайте предстал в образе Арианы Гранде на пижамной вечеринке в Нью-Йорке. Фото: www.instagram.com/iamzemtsov/

В качестве праздничного наряда бизнесмен выбрал женский халатик и бело-черный парик. Судя по всему, таким образом он хотел воссоздать образ Арианы Гранде. По крайней мере, свои фотографии он подписал именно этим именем.

Восьмилетняя Клавдия пришла в гости в розовом худи, украшенным черным граффити, лосинах и ботинках на шнуровке. Для стилизованной вечеринки девочка ярко накрасила губы.

Муж Кристины Орбакайте предстал в образе Арианы Гранде на пижамной вечеринке в Нью-Йорке.
Муж Кристины Орбакайте предстал в образе Арианы Гранде на пижамной вечеринке в Нью-Йорке. Фото: www.instagram.com/iamzemtsov/

Напомним, Михаил Земцов много лет живет в США и имеет здесь свой бизнес, внучка Аллы Пугачевой родилась уже здесь. В настоящий момент звездная семья обосновалась в Нью-Йорке, также имеет недвижимость в Майами.

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