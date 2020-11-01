Бывшая жена рыжего «Иванушки» беременна в четвертый раз

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова прошлой зимой родила наследника своему новому спутнику — баскетболисту «Зенита» Андрею Зубкову. Радостной новостью в своих микроблогах поделились и спортсмен, и сама ведущая.

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Зубкова опубликовала в Instagram кадры осенней фотосессии со своей семьей. 35-летняя многодетная мать продемонстрировала заметно округлившийся животик. Судя по всему, знаменитость уже на последних месяцах беременности. На снимках Марию обнимает 29-летний муж. Андрей Зубков держит на руках их совместного ребенка — 10-месячного сына Александра. Вместе с мамой на фото улыбается и 12-летний Артемий от первого брака. Зубкова отметила, что не хватает только Ивана — старшего ребенка Марии, которому в этом году исполнилось 16 лет.

Ведущая радостно подписала публикацию:

«Как же я скучала по этому смайлику!», — написала под своим постом многодетная мать, поставив смайлик в виде беременной женщины.

В интервью редакции «StarHit» Зубкова призналась, что ребенок появится на свет в феврале, однако не стала раскрывать пол малыша. В комментариях подписчики поздравили семью с грядущим пополнением и пожелали Марии стать матерью долгожданной дочки, ведь бывшая жена Григорьева-Апполонова воспитывает трех сыновей.

Мария Банкова была замужем за рыжим из «Иванушек» на протяжении 16-ти лет. В прошлом году пара развелась. Решение о разрыве Мария приняла самостоятельно, и уже в декабре вышла замуж за Андрея Зубкова.