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Бывшая жена рыжего «Иванушки» беременна в четвертый раз

В январе Мария Зубкова родила сына новому мужу.

Бывшая жена рыжего «Иванушки» беременна в четвертый раз
Мария Зубкова с мужем и сыном Александром. Фото: instagram.com/m.a.s.h.a._z/

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова прошлой зимой родила наследника своему новому спутнику — баскетболисту «Зенита» Андрею Зубкову. Радостной новостью в своих микроблогах поделились и спортсмен, и сама ведущая.

Зубкова опубликовала в Instagram кадры осенней фотосессии со своей семьей. 35-летняя многодетная мать продемонстрировала заметно округлившийся животик. Судя по всему, знаменитость уже на последних месяцах беременности. На снимках Марию обнимает 29-летний муж. Андрей Зубков держит на руках их совместного ребенка — 10-месячного сына Александра. Вместе с мамой на фото улыбается и 12-летний Артемий от первого брака. Зубкова отметила, что не хватает только Ивана — старшего ребенка Марии, которому в этом году исполнилось 16 лет.

Ведущая радостно подписала публикацию:

«Как же я скучала по этому смайлику!», — написала под своим постом многодетная мать, поставив смайлик в виде беременной женщины.

В интервью редакции «StarHit» Зубкова призналась, что ребенок появится на свет в феврале, однако не стала раскрывать пол малыша. В комментариях подписчики поздравили семью с грядущим пополнением и пожелали Марии стать матерью долгожданной дочки, ведь бывшая жена Григорьева-Апполонова воспитывает трех сыновей.

Мария Банкова была замужем за рыжим из «Иванушек» на протяжении 16-ти лет. В прошлом году пара развелась. Решение о разрыве Мария приняла самостоятельно, и уже в декабре вышла замуж за Андрея Зубкова.

Мария Зубкова
Беременная Мария Зубкова с мужем и сыновьями. Фото: instagram.com/m.a.s.h.a._z/

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«Иванушки International»InstagramАндрей Григорьев-АполлоновАндрей Зубковбеременностьдетидети звездЗвездные дети