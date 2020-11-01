Шон Коннери оставил наследство в 300 миллионов долларов

Накануне умер актер Шон Коннери. Исполнителю роли Джеймса Бонда было 90 лет. За свою долгую жизнь артист был женат дважды.

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Брак Коннери с первой женой, австралийской актрисой Дайан Силенто, продлился 11 лет. У пары родился сын — Джейсон Коннери. К слову, он пошел по стопам легендарного отца и стал киноактером. В 1997 году Джейсон Коннери и его жена Мия Сара стали родителями: Дэшилл Куинн Коннери на данный момент единственный внук звезды бондианы.

Не секрет, что у актера были напряженные отношения со своим сыном. Причиной конфликта была общая фамилия отца и сына. Однажды Шон Коннери обвинил сына в том, что тот получал роли только благодаря прославленной фамилии. На это наследник ответил, что готов ее сменить. Это разозлило легендарного отца до такой степени, что Коннери пообещал убить сына.

Со второй женой, Мишелин Рокбрюн, актер прожил до самой смерти. За 45 лет их союза общих детей паре завести не удалось.

Сейчас ведется активное обсуждение распределения наследства между родственниками Коннери. Само завещание пока не озвучено, однако есть предположения, что после лауреата премии «Оскар» осталось состояние размером в 300 миллионов долларов.

Вероятно, наследство Коннери будет распределено между его вдовой, сыном и внуком. Часть суммы может быть переведена Шотландскому международному образовательному фонду. Всю жизнь Коннери активно выступал за независимость Шотландии.