Двое в элегантных пальто: Высоцкая поделилась редким архивным кадром с сыном от Кончаловского

Снимок был сделан три года назад в загородном доме актрисы.

Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге редкий архивный кадр, сделанный в 2017-м году. На фото запечатлели ее в компании сына Петра. Сейчас парню 17 лет, значит на снимке ему около 14.

Родственники собрались на прогулку и примерили элегантные пальто. Актриса выбрала песочную модель оверсайз прямого кроя. А ее наследник – черную классическую, сочетав с белой футболкой и полосатыми брюками. На голове мальчика оказалась серая кепка, а на ногах – белые кроссовки.

Жена Андрея Кончаловского не часто показывает сына широкой публике. Но недавно она все-таки представила парня своим поклонникам. Произошло это в честь знаменательной даты – кулинарному телепроекту звезды и канала НТВ «Едим дома!» исполнилось 17 лет. Юлия заметила, что программа и ее сын – ровесники. Первые эфиры она снимала уже на последних сроках беременности.