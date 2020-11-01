Эффект обнаженной кожи: Михалкова позировала в джинсах с нюдовыми элементами в области бедер

Юлия Михалкова похвасталась в личном блоге новыми скинни с контрастными вставками в области карманов, заправив джинсы в высокие сапоги с широким голенищем. Брюки из вареного денима артистка примерила с белой базовой футболкой, завязав ее спереди узлом.

Образ бывшей «пельмешки» прокомментировал дизайнер одежды Сергей Никулин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro. Он заметил, что скинни уже потеряли свою актуальность и сейчас больше в тренде свободные и даже мешковатые модели, однако это не значит, что их нужно полностью исключить из гардероба.

«Есть понятие моды, а есть стиля. И если в стилистике образа необходимы скинни, то их можно примерить», — сказал эксперт.

Он обратил внимание, что брюки Юлии содержат элементы под цвет кожи и, предположил, что именно этот притягательный эффект актриса поставила во главе угла, привлекая внимание к своей фигуре. В целом наряд выполнен в стиле кантри, который больше соответствует трендам лета.

«Сапоги, джинсы и майка – это больше классический образ, чем остро модный», — подчеркнул фэшн-специалист.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».