«Взгляд Екатерины Великой»: Александрова поделилась редким архивным кадром из детства

В фильмографии актрисы Марины Александровой более 60 ролей, однако настоящая лавина популярности настигла ее в 2014-м году, когда на отечественные экраны вышел сериал «Екатерина».

Теленовелла настолько полюбилась российскому зрителю, что ее решено было продолжить. В результате через три года на ТВ вышел сериал «Екатерина. Взлет» и еще спустя два года «Екатерина. Самозванцы». Артистка блистала в роли одной из самых влиятельных императриц эпохи и выглядела настолько убедительно, что теперь ее образ у многих прочно ассоциируется только с самодержицей.

Впрочем, похоже, что Марина не против такого сравнения и даже сама поддерживает разговоры на эту тему. В личном блоге она обнародовала редкий архивный кадр из своего детства, где позирует на фоне реки с серьезным (если не сказать царственным) выражением лица.