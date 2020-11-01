Серьезный гражданин с лопатой: Маликов запечатлел в саду двухлетнего сына в пуховом полупальто

С 50-летним музыкантом Дмитрием Маликовым у многих ассоциируется только один инструмент – его рояль. Однако, как выяснилось, артист не прочь поработать в собственном саду, проверив на прочность соответствующий инвентарь.

В личном блоге композитор обнародовал снимок, на котором певец запечатлелся со своим двухлетним сыном Марком за посадкой яблони.

«Что должен посадить артист в отсутствии концертов? Нет, не печень, а дерево!» — шутливо подписал кадр Маликов.

Маленький наследник Дмитрия выглядит на фотографии необычайно серьезно, орудуя огромной лопатой. В сад малыша одели в пуховое полупальто, теплую шапочку в полоску, брюки и сапоги.

Отметим, что артисту и его жене Елене Изаксон, которая старше его на 7 лет, сына родила суррогатная мама в 2018-м году. У них также есть общая 20-летняя дочь Стефания. Кроме того, пара воспитывала дочь Ольгу (сейчас ей 35 лет), которая родилась в первом браке благоверной композитора.